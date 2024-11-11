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11.11.2024, 13:46

В КЖСА ответили на обвинения жителей Актау в установке старой трубы

Общество 0 1 435 Наталья Вронская

Представители «Каспий жылу, су арнасы» заявили, что поменяли трубы в 12 микрорайоне на новые точно такого же диаметра. А все обвинения в «латании» трубопровода назвали домыслами, сообщает lada.kz.

Фото жителей 12 микрорайона
Фото жителей 12 микрорайона

По словам коммунальщиком, на данном участке установлена труба диаметров в 100 мм, ровно такую же они и использовали для замены поврежденного трубопровода.

«Там стояла сотка, мы сотку новую и поставили. Ничего не сужали, старые не клали. До конца дома менять не стали, поскольку там дальше хорошая труба. Претензии людей считаем необоснованными», - объяснили в организации.

 

Вчера, 10 октября, жители города обратились в редакцию и сообщили, что из-за порыва в 12 микрорайоне коммунальщиками была заменена часть трубы. Люди обратили внимание на качество «замены»: труба явно не новая и ее диаметр меньше установленной ранее. В качестве доказательств своим словам прислали фотографии.

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