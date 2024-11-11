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11.11.2024, 15:19

Где в ноябре можно увидеть фламинго, рассказал блогер из Мангистау

Общество 0 1 455 Наталья Вронская

Блогер и общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками информацией о том, где в Мангистау в ноябре  можно наблюдать за фламинго. Свой пост житель Актау сопроводил видеокадрами, на которых запечатлены птицы. 

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

По словам автора, именно осень в Мангистау является уникальным временем года, когда на полуострове можно наблюдать множество удивительных природных явлений, в том числе и прилёт фламинго.

"Эти грациозные птицы прилетают в регион в поисках пищи и более мягкого климата", - сообщил Азамат Сарсенбаев.

Блогер обозначил сразу четыре места, где жители и туристы могут наблюдать за жизнью этих удивительно красивых птиц.

1. Карагие (Каракия) - самая низкая точка Казахстана.

Это солёное озеро, расположенное во впадине Карагие, одно из любимых мест обитания фламинго. Здесь можно наблюдать стаи птиц, которые собираются на мелководье для кормления.

2. Тюб-Караганский полуостров и бухта Сарытас.

Здесь также можно увидеть фламинго, особенно в осенний период, когда птицы отдыхают во время миграции.

3. Кендерли и Каспийское побережье.

Вдоль побережья Каспийского моря, особенно в уединённых лагунах, можно встретить этих розовых птиц. Осенью здесь значительное скопление фламинго.

4. Озеро Караколь - теплое искусственное озеро, образованное за счет сбросовых вод ТОО "МАЭК".

Фламинго выбирают это место из-за мелководных солёных водоёмов, богатых мелкими ракообразными и водорослями.

Между тем, экологи напоминают, что видеосъемка фламинго с дронов в районе озера Караколь запрещена. В целом некоторые эксперты просят не снимать птиц с квадракоптеров, объясняя это тем, что техника пугает животных и пагубно сказывается на их поведении.  

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