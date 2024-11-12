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12.11.2024, 10:13

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 12 ноября в Актау

Общество 0 1 528 Лиана Рязанцева

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях отсутствует отопление.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 12 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 12 ноября, с их стороны ремонтные работы по питьевому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- микрорайон Шыгыс-3, коттеджи №№ с 125 по 137, 137/1, 138, 140, 145, 255, с 255/1 по 255/13;

29 микрорайон, дома №№ 16–24.

По техническому водоснабжению:

2 микрорайон, дома №№ 43–47А;

 - 3 микрорайон, дом № 20Б;

- 12 микрорайон, дом № 5;

22 микрорайон, дом № 16;

23 микрорайон, здание ИВС.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4, 12, 14, 22, 27, 33 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что на данный момент на тепловых сетях отсутствуют порывы.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 12 микрорайон, дом № 66;

- 22 микрорайон, дом № 29.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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