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12.11.2024, 11:10

«Украли наш тротуар»: жители Актау недовольны узкой пешеходной дорожкой

Общество 0 1 347 Лиана Рязанцева

Жители 14 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на то, что застройщик уменьшил площадь пешеходного тротуара. По словам людей, узкий тротуар вдоль дороги представляет опасность для пешеходов. Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заверил, что вскоре застройщик благоустроит территорию и оборудует удобную широкую пешеходную дорожку.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители 14-го микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с просьбой поднять вопрос о тротуаре вдоль центральной дороги возле строящегося жилого комплекса «SOHO» в 14 микрорайоне.

Все лето там было огорожено металлическим забором, а недавно забор открыли и стало понятно, что тротуар у нас «украли». По узкому тротуарчику вдоль дороги небезопасно ходить, этот перекресток очень опасный. Машины вечно «летают», светофор тоже там расположен, и пешеходы стоят и ждут сигнал для перехода дороги, что тоже создает трудности для передвижения. Но самое неприятное происходит в дождливые дни! С ног до головы в грязи оказываешься от брызг «летящих» машин! Сейчас для школьников это место пройти - тот еще квест! Пусть вернут нам наш тротуар, - возмущаются горожане.

Горожане обеспокоены тем, что застройщик благоустроит территорию строящегося жилого комплекса, но пешеходный тротуар останется таким же узким.

 

Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства заверил, что застройщик скоро благоустроит территорию и сделает широкую и удобную пешеходную дорожку.

На данный момент со стороны строительной компании проводятся работы по благоустройству территории ЖК «Soho». После окончания работ к указанному тротуару будет сделана примыкающая дорога. До дороги будет благоустроена территория с широкой пешеходной дорожкой, - сообщили в городской администрации.

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