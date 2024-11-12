Необычная погоня полиции за мопедом попала на видео в Актау

Полиция Актау пыталась задержать водителя мопеда с пассажиром, преследуя их на патрульной машине. В департаменте полиции региона прокомментировали ситуацию.
Видео разместили на странице «na_dorogah_aktau» в Instagram. На видео запечатлена погоня полицейских за водителем мопеда.
На кадрах видео видно, как один из полицейских вылез по пояс из окна патрульной машины и пытался схватить водителя мопеда за руку. Однако ему удалось ускользнуть от преследования, и он продолжал двигаться без остановки.
По данным полиции региона, дорожный инцидент произошел 11 ноября примерно в 12 часов дня на дороге в Мунайлинском районе. Сотрудникам полиции все же удалось задержать водителя мопеда за нарушение правил дорожного движения.
В департаменте полиции региона сообщили, что за рулем мопеда находился несовершеннолетний парень.
Законный представитель несовершеннолетнего правонарушителя привлечен к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Мопед водворен на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Комментарии0 комментарий(ев)