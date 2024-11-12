Акимат Актау: В ближайшие дни город получит дополнительно 15 000 м³ питьевой воды

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев разъяснил вопросы касательно питьевой воды в Актау, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата

Бердибек Картбаев заверил, что в ближайшие дни завод «Каспий» сможет начать поставлять городу дополнительные 15 000 м³ питьевой воды.

ТОО «МАЭК» занимается основными поставками воды в Актау, обеспечивая ежедневно 45 000 м³. Дополнительно опреснительный завод «Актау», расположенный рядом с селом Акшукур, поставляет еще 5000 м³, а завод «Каспий» — 7000 м³ воды в сутки. Для решения проблемы нехватки питьевой воды в Актау планируется увеличение производственных мощностей завода «Каспий» на 40 000 м³, - рассказал Бердибек Картбаев.

По его словам, в настоящее время на заводе идут пусконаладочные работы.