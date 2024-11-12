В порту Курык открылся новый зерновой терминал мощностью один млн тонн в год

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В порту Курык Мангистауской области введен в эксплуатацию новый зерновой терминал мощностью один млн тонн в год. Зерновой терминал частной компании «Kaspi Grain Way» на территории порта Курык готов принимать зерновые культуры со всего Казахстана.

В рамках проекта построено 18 силосов, в которых единовременно можно хранить до 28 тысяч тонн зерновых культур. Производительность конвейеров составляет 300 тонн/час. На сегодня в зерновом терминале хранится порядка 14 тысяч тонн ячменя. 9 ноября 2024 года с данного терминала осуществлена отгрузку первой грузовой партии 3 500 тонн ячменя с использованием причала №4 порта Курык, - сообщает пресс-служба министерства.

В пресс-службе министерства отметили, что данный проект реализован в рамках исполнения Комплексного плана развития морской инфраструктуры Республики Казахстан на 2024–2028 годы, разработанный по поручению Главы государства.