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12.11.2024, 17:17

«Без фруктов и йогурта»: родители пожаловались на питание в детсаду в Актау

Общество 0 1 222 Лиана Рязанцева

Родители детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ» в 27 микрорайоне, пожаловались на скудное питание, отсутствие мыла и туалетной бумаги в дошкольном учреждении. Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования.

Фото родителей детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ»,
Фото родителей детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ»,

Родители детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ», сообщили, что они ежемесячно закупают за свой счет жидкое мыло, туалетную бумагу, влажные салфетки, канцелярские принадлежности и другие товары, несмотря на то, что ежемесячная плата за детсад составляет от 17 тысяч тенге и выше.

Наших детей кормят скудно, нет ни фруктов, ни йогуртов. Супы без мяса, в туалете нет мыла для рук и туалетной бумаги тоже нет. Мы все покупаем сами — канцтовары и другие необходимые вещи. Директору детского сада все равно, с ней невозможно договориться. Директор говорит нам: «Если вам не нравится, забирайте детей и документы. Я управляю частным детским садом и никому не подчиняюсь». В группе моего сына за год сменилось 10 воспитательниц. Постоянная смена кадров, говорят, им не платят зарплату. Почему такое отношение к нашим детям? Кто понесет ответственность за это, - возмущается родитель.

Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования.

Создана специальная комиссия, в ближайшее время будет проведена проверка и приняты меры, - заявили в ведомстве.

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