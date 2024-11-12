«Без фруктов и йогурта»: родители пожаловались на питание в детсаду в Актау

Родители детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ», сообщили, что они ежемесячно закупают за свой счет жидкое мыло, туалетную бумагу, влажные салфетки, канцелярские принадлежности и другие товары, несмотря на то, что ежемесячная плата за детсад составляет от 17 тысяч тенге и выше.

Наших детей кормят скудно, нет ни фруктов, ни йогуртов. Супы без мяса, в туалете нет мыла для рук и туалетной бумаги тоже нет. Мы все покупаем сами — канцтовары и другие необходимые вещи. Директору детского сада все равно, с ней невозможно договориться. Директор говорит нам: «Если вам не нравится, забирайте детей и документы. Я управляю частным детским садом и никому не подчиняюсь». В группе моего сына за год сменилось 10 воспитательниц. Постоянная смена кадров, говорят, им не платят зарплату. Почему такое отношение к нашим детям? Кто понесет ответственность за это, - возмущается родитель.