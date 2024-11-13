Брошюры на казахском языке для незрячих выпустила жительница Актау

Жительница Актау Саида Кусаинова перевела на казахский язык и переписала языком Брайля две брошюры – биографию Луи Брайля и рассказы о жизни известных незрячих людей, сообщает «24KZ» .

Иллюстративное фото: Pixabay

На масштабную работу девушка потратила полгода. Информацию брала из открытых источников в интернете. Общественный работник Мангистауской специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан сама много лет назад потеряла зрение и прекрасно понимает, как важно иметь разнообразную литературу для чтения.

Это не первая подобная работа Саиды Кусаиновой. Два года назад она переписала языком Брайля казахские народные сказки. Сейчас занимается с детьми и ведет кружок по изучению шрифта Брайля. Кроме того, дописывает еще одну брошюру. Это сказки народов мира, которые Саида Кусаинова перевела на английский язык и теперь переписывает шрифтом Брайля. Еще девушка готовится к конкурсу чтецов.

Конкурс чтения по Брайлю в нашей библиотеке среди взрослых будет проходить 27 ноября. В этом году 215 лет исполнилось знаменитому педагогу и создателю шрифта – Луи Брайлю. У нас 28 ноября будет маленькое мероприятие, мы будем говорить, как он создал этот шрифт, про его биографию, и в конце будем награждать читателей, тех, кто участвовал в конкурсе чтения, - поделилась планами общественный работник.

Напомним, в 2021 году в здании библиотеки имени Кабиболлы Сыдиыкова, расположенной в 19А микрорайоне Актау, открыли зал для незрячих людей.