И будет город - степь! Уничтожение живых кустарников возмутило жителей Актау

Жители областного центра возмутились уничтожением живых кустарников на площади Ынтымак в 11 микрорайоне. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог назвали причину.

Фото очевидца

В редакцию Lada.kz прислали фото, на котором рабочие выкорчевывают живые кустарники, произрастающие на площади Ынтымак, вдоль центральной дороги.

Меня поразила работа коммунальщиков. Зачем они убирают кусты вдоль центральной дороги, напротив Дома связи? У нас так много зелени, что мы можем себе позволить выкорчевывать? Очень печально наблюдать за городом, который превращается в пустыню, - сказали жители города.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием по ситуации в администрацию областного центра. Ответ предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Как выяснилось, кусты убирают из-за запланированных работ по организации правого съезда.

По предоставленным данным, съезды на перекрестках оборудуют по следующим адресам:

14 микрорайон, район акимата области – два съезда;

29 микрорайон, район «Grand Nur plaza» – два съезда;

30 микрорайон, район ТЦ «Олжа» – два съезда;

19 микрорайон, ЖК «Альбион» – один съезд;

12 микрорайон, стадион Мунайшы – один съезд.

На пяти перекрестках, где планируется организовать правые съезды, при наличии инженерных сетей, зеленых насаждений и других объектов будут проведены работы по их переносу, - сообщили в отделе.

На минувшей неделе с клумбы на площади Ынтымак исчезли розы. Их убрали по вышеупомянутой причине.