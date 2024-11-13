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13.11.2024, 17:11

И будет город - степь! Уничтожение живых кустарников возмутило жителей Актау

Общество 0 3 229 Алия Шарипова

Жители областного центра возмутились уничтожением живых кустарников на площади Ынтымак в 11 микрорайоне. В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог назвали причину.

Фото очевидца
Фото очевидца

В редакцию Lada.kz прислали фото, на котором рабочие выкорчевывают живые кустарники, произрастающие на площади Ынтымак, вдоль центральной дороги.

Меня поразила работа коммунальщиков. Зачем они убирают кусты вдоль центральной дороги, напротив Дома связи? У нас так много зелени, что мы можем себе позволить выкорчевывать? Очень печально наблюдать за городом, который превращается в пустыню, - сказали жители города.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием по ситуации в администрацию областного центра. Ответ предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Как выяснилось, кусты убирают из-за запланированных работ по организации правого съезда.

По предоставленным данным, съезды на перекрестках оборудуют по следующим адресам:

  • 14 микрорайон, район акимата области – два съезда;
  • 29 микрорайон, район «Grand Nur plaza» – два съезда;
  • 30 микрорайон, район ТЦ «Олжа» – два съезда;
  • 19 микрорайон, ЖК «Альбион» – один съезд;
  • 12 микрорайон, стадион Мунайшы – один съезд.

На пяти перекрестках, где планируется организовать правые съезды, при наличии инженерных сетей, зеленых насаждений и других объектов будут проведены работы по их переносу, - сообщили в отделе.

На минувшей неделе с клумбы на площади Ынтымак исчезли розы. Их убрали по вышеупомянутой причине.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
Одно дело, когда съезды строят, другое- посмотрите что на днях натворили вдоль дорог и в парках! ни одной травинки, ни одного кустика! Поработали на совесть: подготовили землю к заморозкам...
14.11.2024, 07:14
maksimsh
maksimsh
Китайцы: создают машины сажающие траву в пустыне, чтобы задерживать пески и осваивать землю Казахи: каждую осень и весну выдирают и выметают до голой земли и жалуются что пыли много и не растет ничего. Наши дорогие озеленительные компании вредят городу! В Актау даже листву палую собирать вредно для травяного слоя! Вот когда штрафы введут за не только "варварскую вырубку" но и обычную уборку граблями- только тогда зелень расти начнет
14.11.2024, 07:11
fox1167
fox1167
"будут проведены работы по их переносу, - сообщили в отделе."----Проезжал сегодня мимо и видел всю эту картину! Варвары! Перенос говорите? Корни кустарников рубили лопатами, ломами, топорами...! А кто-нибудь присутствовал из Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог? Задницу поднял с кресла? Я у акима города спрашиваю! Он проконтролировал?
13.11.2024, 13:47
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