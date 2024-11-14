Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 14 ноября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях отсутствует отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на сегодня, 14 ноября, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланированы, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 14 ноября, с их стороны ремонтные работы по питьевому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 2 микрорайон, под ограничением дома №№ с 8 по 21, с 24 по 26, 30, 32;

- 5 микрорайон, под ограничением дома №№ 31, 32, 33;

- 14 микрорайон, под ограничением дома №№ 12, 15.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6, 7, 13, 14, 27 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы на теплосети в следующих микрорайонах: 1, 2, 3Б, 28.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 12 микрорайон, дом № 66;

- 28 микрорайон, дом № 14;

- 31А микрорайон, дом № 30.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.