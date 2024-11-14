Загадка дня: в Актау неизвестные обрабатывают деревья от насекомых

Сегодня житель Актау стал свидетелем необычной картины: несмотря на холодную осеннюю погоду в 28 микрорайоне активно проводили обработку деревьев от насекомых. Этот факт удивил жителя Актау, ведь обычно такие работы проводят весной или летом. В компании, которая занимается озеленением города, заявили, что они не знают, кто и зачем проводил обработку деревьев.

Кадр видео

Сегодня, 14 ноября, в социальной сети появилось видео, на котором показывается обработка деревьев от насекомых в Актау. Автор видео - блогер Абай Жанысбаев рассказал, что снимал видео сегодня, 14 ноября, в 28 микрорайоне возле дома № 14, и его очень удивило, что работы проводятся в холодную осеннюю погоду.

Насколько правильно проводить дезинфекцию, когда наступает холод, комаров и различных вредителей насекомых уже нет. Почему это не было сделано летом? Где логика?, — задается вопросом блогер Абай Жанысбаев.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в городской акимат, но был перенаправлен в компанию ТОО «Green City Aktau», которая с весны 2022 года занимается уходом за зелеными насаждениями города.

Руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков сообщил, что к данному факту их компания отношения не имеет.