Онкодиспансер бесплатно примет жителей Актау

В Мангистауском областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей, в рамках которого жители Актау смогут получить бесплатную консультацию специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Фото автора

День открытых дверей пройдет 16 ноября с 09.00 до 13.00.

Консультации и обследования будут проводиться бесплатно на современном медицинском оборудовании. Для профилактики онкологических заболеваний необходимо своевременно обследоваться, ведь успех в излечении в большей степени зависит от стадии болезни, - отметили в управлении здравохранения.

Отмечается, что жителям необходимо с собой взять удостоверение личности.

Адрес: 1А микрорайон, здание №3, областной онкологический диспансер.

Регистратура: +7 (708) 604-24-91.

Call-центр: +7 (708) 604-24-92.