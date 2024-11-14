В Актау пройдет выставка-фестиваль «SYRMAQ FEST»

Жителей Актау приглашают посетить международную выставку-фестиваль ремесленников «SYRMAQ FEST».
Выставка будет проходить с 15 по 17 ноября в здании Дома дружбы в 34 микрорайоне.
Программа выставки-фестиваля:
15 ноября
- в 11:00 торжественная церемония открытия выставки-фестиваля;
- в 11:15 состоится «Ұршық пати»;
- в 11:30 пройдет торжественное открытие филиала Республиканского общественного объединения «Қолөнер URSHYK» по Мангистауской области;
- в 11:45 начнется серия мастер-классов – мастера из разных регионов поделятся своим опытом.
16 ноября
- в 10:00 участники представят свои изделия;
- с 10:00 до 18:00 пройдут мастер-классы.
17 ноября
- в 12:00 состоится церемония награждения;
- в 13:00 пройдут заключительные мастер-классы.
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