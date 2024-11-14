В Актау пройдет выставка-фестиваль «SYRMAQ FEST»

Фото из архива ЦОК Мангистауской области

Выставка будет проходить с 15 по 17 ноября в здании Дома дружбы в 34 микрорайоне.

Программа выставки-фестиваля:

15 ноября

- в 11:00 торжественная церемония открытия выставки-фестиваля;

- в 11:15 состоится «Ұршық пати»;

- в 11:30 пройдет торжественное открытие филиала Республиканского общественного объединения «Қолөнер URSHYK» по Мангистауской области;

- в 11:45 начнется серия мастер-классов – мастера из разных регионов поделятся своим опытом.

16 ноября

- в 10:00 участники представят свои изделия;

- с 10:00 до 18:00 пройдут мастер-классы.

17 ноября

- в 12:00 состоится церемония награждения;

- в 13:00 пройдут заключительные мастер-классы.



