Столпотворение детей в одной из школ в Актау сняли на видео

В социальной сети опубликовали видео столпотворения детей в одной из школ в Актау. В управлении образования пояснили причину произошедшего.

Кадр видео

На кадрах видео видно, как в коридоре одной из школ Актау произошло столпотворение учеников.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в управление образования региона. Там пояснили причину произошедшего.

Согласно данным управления образования, инцидент произошел сегодня, 14 ноября, в школе №8, расположенной в 8 микрорайоне. На видеозаписи запечатлены ученики первой смены.