Столпотворение детей в одной из школ в Актау сняли на видео

В социальной сети опубликовали видео столпотворения детей в одной из школ в Актау. В управлении образования пояснили причину произошедшего.
На кадрах видео видно, как в коридоре одной из школ Актау произошло столпотворение учеников.
Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в управление образования региона. Там пояснили причину произошедшего.
Согласно данным управления образования, инцидент произошел сегодня, 14 ноября, в школе №8, расположенной в 8 микрорайоне. На видеозаписи запечатлены ученики первой смены.
Во время перемены в нескольких кабинетах прорвало батареи. Детей сразу же отпустили домой. Администрация школы вызвала сантехников и порыв был устранен. Из школьников никто не пострадал, - сообщили в управлении образования.
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