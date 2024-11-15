Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 15 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и воды, а также о микрорайонах, где в связи с авариями на сетях отсутствует отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на 15 ноября проведение плановых работ и отключений электроэнергии не предусмотрено, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 15 ноября, с их стороны ремонтные работы по питьевому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 11 микрорайон, дом № 5;

- 14 микрорайон, дом № 12.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 4, 11, 28 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы на теплосети в следующих микрорайонах: 1, 3, 4, 26, 27, 28.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует до сих пор отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 4 микрорайон, дома №№ 4, 43, 44;

- 13 микрорайон, дом № 14;

- 32Б микрорайон, дом № 5.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.