Частный детский сад в Актау не прошел санитарную проверку

После жалоб родителей детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ» в 27 микрорайоне, в дошкольном учреждения провели проверку. Оказалось, что сад не соответствует санитарным нормам, а еда не ясно, откуда закупается. Об этом сообщили в городском отделе образования.

Фото родителей детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ»

В отделе образования Актау рассказали о результатах проверки частного детского сада «Арғымақ». Выяснилось, что сад не соответствует санитарным нормам.

В саду нет утвержденного меню. Еда не соответствует нормам питания. Нет салфеток, не смогли показать накладные и сертификаты продукции, - рассказали в отделе образования.

Напомним, ранее сообщалось, что родители детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ» в 27 микрорайоне, пожаловались на скудное питание, отсутствие мыла и туалетной бумаги в дошкольном учреждении.