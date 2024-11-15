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15.11.2024, 11:46

Частный детский сад в Актау не прошел санитарную проверку

Общество 0 2 126 Александр Рыжих

После жалоб родителей детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ» в 27 микрорайоне, в дошкольном учреждения провели проверку. Оказалось, что сад не соответствует санитарным нормам, а еда не ясно, откуда закупается. Об этом сообщили в городском отделе образования.

Фото родителей детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ»
Фото родителей детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ»

В отделе образования Актау рассказали о результатах проверки частного детского сада «Арғымақ». Выяснилось, что сад не соответствует санитарным нормам.

В саду нет утвержденного меню. Еда не соответствует нормам питания. Нет салфеток, не смогли показать накладные и сертификаты продукции, - рассказали в отделе образования.

Напомним, ранее сообщалось, что родители детей, посещающих частный детский сад «Арғымақ» в 27 микрорайоне, пожаловались на скудное питание, отсутствие мыла и туалетной бумаги в дошкольном учреждении.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"почему так?"------потому что работники сада мешками и коробками домой везли все продукты
15.11.2024, 08:13
Sportikus
Sportikus
То есть, наши дети могли в любой момент травануться и только потом как это обычно бывает, начали бы расследования всего этого "беспредела". Почему обязательно надо дойти до жалоб, чтобы начали шевелится?! Это же дети, маленькие, безобидные, которые ни как не могут за себя постоять, они ведь ни в чём невиновные детки! Сами в ресторанах питаетесь, а детям без сан.норм суёте еду, позор. Получается даже на детей клали болт что ли? Где постоянный контроль за этим делом, кто ответственный за это, почему так? Где тотальные проверки?
15.11.2024, 06:59
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