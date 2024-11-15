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15.11.2024, 17:04

О ситуации с отравлением школьников в Мангистау высказался Президент Казахстана

Общество 0 1 663 Александр Рыжих

Касым-Жомарт Токаев отметил, что случай с отравлением детей в Мангистауской области показал необходимость в жестком контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических условий. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта sh12-leninskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru
Иллюстративное фото с сайта sh12-leninskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru

Президент Казахстана отметил, что с началом учебного года в стране на первый план выходят проблемы, связанные с системой образования. По его словам, все вопросы в этой сфере являются важными.

 К примеру, за счет государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды. Недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе. Нельзя допускать повторения подобных ситуаций. Нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических условий, - сказал Токаев на форуме работников сельского хозяйства.

Глава государства подчеркнул, что проблема этой темы гораздо шире.

 Мы не можем кормить школьников продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания. Пища в школьных столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым. Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов в школьных столовых. Для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школьных столовых агропромышленные предприятия должны выступить партнерами образовательных учреждений, - сказал Президент.

Напомним, 7 сентября массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау. На следующий день выяснилось, что число отравившихся в Мангистау школьников приблизилось к 300.

В итоге оказалось, что в больницу обратились 466 учащихся КГУ «Общеобразовательная школа № 8» Мунайлинского района. Из них 98 были госпитализированы, в том числе два ребенка прошли лечение в отделении интенсивной терапии. Спустя неделю все 98 детей были выписаны домой и взяты на амбулаторный контроль по месту жительства.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
Уволили главу облоно,директора школы,а поставщик осталась также без наказания. Поставщик не потапляем,наверное,потому что святая
16.11.2024, 05:12
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