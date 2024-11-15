О ситуации с отравлением школьников в Мангистау высказался Президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев отметил, что случай с отравлением детей в Мангистауской области показал необходимость в жестком контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических условий. Об этом сообщает Tengrinews.kz .

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Президент Казахстана отметил, что с началом учебного года в стране на первый план выходят проблемы, связанные с системой образования. По его словам, все вопросы в этой сфере являются важными.

К примеру, за счет государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды. Недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе. Нельзя допускать повторения подобных ситуаций. Нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических условий, - сказал Токаев на форуме работников сельского хозяйства.

Глава государства подчеркнул, что проблема этой темы гораздо шире.

Мы не можем кормить школьников продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания. Пища в школьных столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым. Профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов в школьных столовых. Для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школьных столовых агропромышленные предприятия должны выступить партнерами образовательных учреждений, - сказал Президент.

Напомним, 7 сентября массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау. На следующий день выяснилось, что число отравившихся в Мангистау школьников приблизилось к 300.

В итоге оказалось, что в больницу обратились 466 учащихся КГУ «Общеобразовательная школа № 8» Мунайлинского района. Из них 98 были госпитализированы, в том числе два ребенка прошли лечение в отделении интенсивной терапии. Спустя неделю все 98 детей были выписаны домой и взяты на амбулаторный контроль по месту жительства.