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07.09.2024, 15:30

Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау

Происшествия 0 3 328 Сергей Кораблев

С жалобой обратились родители школьников. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Больница в селе Мангистау. Фото жителя села Бесшокы
Больница в селе Мангистау. Фото жителя села Бесшокы

По заявлению одного из родственников первоклассницы из села Бесшокы (бывший Мангистау-5 – прим. автора), в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Моя сестренка вернулась со школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись вечером, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2°C. Мы доставили ее сами в больницу села Мангистау, - рассказал старший брат девочки.

Родные пострадавшей ученицы 1-го класса говорят, что в селе Бесшокы больница переполнена, образовалась очередь. Там, по их словам, находятся более 50 детей. В медучреждении села Мангистау они наблюдали 35-40 школьников. Есть те, кто доставил своих детей в Мангистаускую областную детскую больницу, расположенную в 26 микрорайоне Актау.

В настоящее время пострадавшие продолжают поступать. 

В управлении здравоохранения региона сообщили, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела. 

По состоянию на 13:15 часов за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 детей, дома находятся под наблюдением 27 детей, в больнице – пятеро.

Для выяснения причин сложившейся ситуации было направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.

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