Как попасть на прием к главе полиции в Актау

Теперь начальник департамента полиции Мангистауской области лично принимает граждан два раза в неделю, сообщили в департаменте полиции региона.

Фото предоставили в департаменте полиции

Граждане имеют возможность обсудить волнующие их вопросы относительно службы полиции, общественной безопасности, а также получить советы и предложения по конкретным ситуациям с главой департамента полиции Мангистауской области, полковником Сагындыком Аягановым.

Прием, на который нужно записаться заранее по номеру: +7 (7292) 47-52-00, будет проводиться еженедельно по средам и четвергам с 09:00 до 18:00 часов.