220-килограммовый житель Актау стал участником реалити-шоу о похудении

Житель Актау, имеющий внушительный вес, стал участником проекта о похудении. В реалити-шоу он попал без испытательного срока, поделился основатель «JANA MEN» Айтым Жакупов.

Фото: кадр из видео

К слову, проект «JANA MEN» помогает людям бороться с избыточным весом и становиться лучшей версией себя.

Одним из новых его участников стал житель Актау – Куралбай. Как рассказал Айтым Жакупов, многие подписчики из нашего города писали ему и просили оставить Куралбая в проекте.

Вес Куралбая составляет 220 килограмм. Самым же крупным участником проекта является Шухрат Бакиев, стартовый вес которого был 290 килограмм.