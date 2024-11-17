Захватывающие видео красот Мангистау набирают обороты в Сети

Охваченные уступы урочища Бозжыра туманом заснял с высоты птичьего полета российский фотограф-пейзажист Daniel Kordan (Даниил Коржонов – настоящее имя).

Фото: кадр из видео

Удивительный восход солнца фотографу удалось запечатлеть в урочище Бозжыра. Видеоролик набрал более 13 тысяч лайков.

Эту неделю Даниил Коржонов исследовал наш регион и уже успел поделиться видео с урочища Кызылкуп («Тирамису»), из Долины шаров и достопримечательности Тузбаир.

На своей странице в Instagram, насчитывающей 2,3 миллиона подписчиков, Даниил Коржонов публикует фото и видео из разных уголков мира, запечатлевая первозданную красоту.