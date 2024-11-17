Запустят ли автобусный маршрут из Актау в Бекет-ата?

В Сети появилась информация о запуске автобусного маршрута Актау - Бекет-ата. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области прокомментировали распространившиеся данные.

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Пользователи обсуждают в Сети информацию о запуске общественного транспорта из Актау до мечети Бекет-ата.

На вопрос так ли это, корреспонденту Lada.kz ответили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Организация проезда, как заверили чиновники, находится на рассмотрении. Окончательное решение пока не принято.