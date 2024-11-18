Наркограффити заполонили Актау – как помочь решить проблему?

Помимо того, что реклама запрещенных веществ изобилует в социальных сетях, в городе массово стали появляться граффити со ссылкой на магазины, продающие наркотики, или же работу закладчиком. Как на сегодня проходит борьба и как сделать ее эффективнее, с корреспондентом Lada.kz поделился руководитель общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов.

Фото предоставил Роман Уразимбетов

После закрашивания граффити с запрещенной рекламой, рассказывает Роман Уразимбетов, действующие магазины блокируются. Мероприятие действенные, но кратковременные. «Наркобаронам» приходится создавать новые адреса Telegram-каналов. К слову, чтобы открыться новому наркомаркету, требуется всего лишь 20 минут. Тем самым им выгодно скорее привлечь на работу «кладменов», заманивая их приличными гонорарами. К примеру, предлагают сделать граффити в центре города на самом видном месте за «отдельный приз», и многие, к сожалению, соглашаются.

По городу на сегодня больше всего наркограффити оставляют в микрорайонах нижней зоны, также в частном секторе, где меньше камер наблюдения, в стороне промышленных зон и на набережной, говорит руководитель фонда.

Объявлений не становится меньше, а, наоборот. Безработных, студентов заинтересовывают крупными деньгами. Многие идут на риск, осознавая, какой вред они несут обществу. Просим людей подключаться, реагировать и сообщать о появлении граффити в наш чат-бот Telegram. Только общими усилиями мы сможем уберечь молодежь, - обратился Роман Уразимбетов.

Информировать о рекламе запрещенных веществ, а также фактах употребления или распространения синтетических наркотиков можно в чат-бот в Telegram «Stop Synthetic Mangystau».

Напомним, в выпуске подкаста о синтетических наркотиках корреспондент Lada.kz узнал, почему так сложно разоблачить организаторов наркобизнеса, как выбирают «жертв» для подсадки и сколько зарабатывает «солевой магазин» на поломанных судьбах в Мангистау.