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17.11.2024, 20:56

Наркограффити заполонили Актау – как помочь решить проблему?

Общество 0 1 629 Сергей Кораблев

Помимо того, что реклама запрещенных веществ изобилует в социальных сетях, в городе массово стали появляться граффити со ссылкой на магазины, продающие наркотики, или же работу закладчиком. Как на сегодня проходит борьба и как сделать ее эффективнее, с корреспондентом Lada.kz поделился руководитель общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов.

Фото предоставил Роман Уразимбетов
Фото предоставил Роман Уразимбетов

После закрашивания граффити с запрещенной рекламой, рассказывает Роман Уразимбетов, действующие магазины блокируются. Мероприятие действенные, но кратковременные. «Наркобаронам» приходится создавать новые адреса Telegram-каналов. К слову, чтобы открыться новому наркомаркету, требуется всего лишь 20 минут. Тем самым им выгодно скорее привлечь на работу «кладменов», заманивая их приличными гонорарами. К примеру, предлагают сделать граффити в центре города на самом видном месте за «отдельный приз», и многие, к сожалению, соглашаются.

По городу на сегодня больше всего наркограффити оставляют в микрорайонах нижней зоны, также в частном секторе, где меньше камер наблюдения, в стороне промышленных зон и на набережной, говорит руководитель фонда.

Объявлений не становится меньше, а, наоборот. Безработных, студентов заинтересовывают крупными деньгами. Многие идут на риск, осознавая, какой вред они несут обществу. Просим людей подключаться, реагировать и сообщать о появлении граффити в наш чат-бот Telegram. Только общими усилиями мы сможем уберечь молодежь, - обратился Роман Уразимбетов.

Информировать о рекламе запрещенных веществ, а также фактах употребления или распространения синтетических наркотиков можно в чат-бот в Telegram «Stop Synthetic Mangystau».

Напомним, в выпуске подкаста о синтетических наркотиках корреспондент Lada.kz узнал, почему так сложно разоблачить организаторов наркобизнеса, как выбирают «жертв» для подсадки и сколько зарабатывает «солевой магазин» на поломанных судьбах в Мангистау.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если есть номер телефона наркосбытчика и раньше я помню в полиции был отдел который с лёгкостью определял местоположение данного телефона, то какие проблемы. Значит это кому то выгодно и делайте выводы.
18.11.2024, 03:29
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