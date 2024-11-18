Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 18 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и воды, а также о микрорайонах, где в связи с авариями на сетях отсутствует отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что на 18 ноября проведение плановых работ и отключений электроэнергии не предусмотрено, за исключением возможных аварийных отключений.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 18 ноября, с их стороны ремонтные работы по питьевому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 12 микрорайон, под ограничением дома №№ 60, 61, 62, 64, 65, 66, 72А, 72Б, 72В;

- 23 микрорайон, под ограничением ряд юридических объектов.

Техническую воду отключат в следующих микрорайонах:

- 1 микрорайон, под ограничением дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7;

- 14 микрорайон, под ограничением дома №№ 13, 14.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 6 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 6, 11, 12, 13 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы на теплосети в следующих микрорайонах: 4, 5, 26, 29А, 31, 31Б.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.