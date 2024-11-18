На бродячих собак жалуются жители 6 микрорайона Актау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница 6 микрорайона, которая сообщила о стае крупных бродячих собак, бегающих во дворе дома №11 и на территории детского сада. По словам женщины, она опасается, что животные могут покусать детей. Женщина также отметила, что попытки связаться с компанией, занимающейся отловом бродячих собак, оказались безуспешными. В ТОО «Redmaya» прокомментировали жалобу жительницы Актау.

Фото жителя Актау

По словам жительницы, сегодня она увидела стаю бродячих собак во дворе дома №11 и на территории детского сада в 6 микрорайоне.

Это очень страшно, собаки огромные и нечипированные. Они бегают прямо на территории детского сада. Скоро дети выйдут на прогулку, а если собаки нападут на кого-нибудь? Я пыталась дозвониться до компании, занимающейся отловом собак, но никто не отвечает, — рассказала жительница.

Сегодня отловом бездомных собак и кошек в Актау, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимается ТОО «Redmaya». Журналист связался с руководителем ТОО «Redmaya» Балгазы Серикбаевым. Он сообщил, что заявки от жителей Актау на отлов бродячих собак и кошек принимаются ежедневно.

Для подачи заявки необходимо написать сообщение в WhatsApp по номеру: 8 701 666 3575.

В компании сообщили, что заявку от жительницы 6 микрорайона приняли и пообещали принять все необходимые меры для решения проблемы.