Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 19 ноября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о микрорайонах, где в связи с авариями на сетях отсутствует отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 19 ноября, планируется отключение электроэнергии в 15 и 33 микрорайонах.

С 9:30 до 13:30 отключение электроэнергии в 15 микрорайоне, под ограничением дома №№ 2, 4.

С 14:00 до 17:00 электроэнергию отключат в 33 микрорайоне в гипермаркете «Дина».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 19 ноября, с их стороны ограничений по водоснабжению нет.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 1, 2, 4.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области утром не поступало жалоб от жителей города на отсутствие отопления.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.