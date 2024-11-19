Соседство с будущим ТЦ «Aktau Mall» вызывает обеспокоенность у жителей 10 микрорайона Актау

Жители 10 микрорайона Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобами на неудобства, связанные со строительством торгового центра «Aktau Mall», которое ведётся в непосредственной близости от их домов. По словам горожан, представители строящегося торгового центра без разрешения пытались подключиться к канализационным системам.

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Жители 10 микрорайона Актау рассказали корреспонденту Lada.kz, что сталкиваются с неудобствами из-за строительства торгового центра рядом с их домами. Кроме того, по словам горожан, представители строящегося торгового центра без разрешения пытались подключиться к канализационным системам, которые находятся на территории жилого комплекса «Ботанический сад».

Вчера, 18 ноября 2024 года, в 15:00 представители строящегося торгового центра начали без разрешения и документов проводить работы на нашей территории. Они ломали дорогу и пытались получить доступ к нашим канализационным системам. Они хотели перекрыть нам единственный выезд из дома. Мы незамедлительно вызвали полицию, по факту было составлено заявление о нарушении. Представитель застройщика не смог предоставить никаких разрешительных документов на проведение данных работ, - рассказали жители жилого комплекса «Ботанический сад».

Жители дома №1 комплекса «Ботанический сад» подчеркнули, что у них есть все правоустанавливающие документы на право частной собственности на земельный участок, на котором расположены канализационные системы. У них зарегистрированы права на кондоминиум жилого дома.

Жители опасаются, что если торговый центр будет использовать общие коммуникации и канализационные системы, то они не смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Просим власти и ответственные органы обратить внимание на происходящее, и принять меры по защите наших прав и интересов. А также просим провести проверку по факту уничтожения деревьев, привлечь виновных к ответственности и обязать застройщика восстановить зеленую зону в полном объеме, - обращаются жители 10 микрорайона.

Также у жителей 10 микрорайона вызывает тревогу установка чиллеров для охлаждения здания неподалеку от их домов.

По нашим сведениям, компания-застройщик установила чиллеры для охлаждения здания неподалеку от наших домов, что вызывает у нас серьезные опасения за санитарную и экологическую безопасность. Мы, жители, категорически против установки чиллеров вблизи наших домов и готовы подписаться под любыми петициями или заявлениями, требующими их переноса, - заявили жители дома №1 комплекса «Ботанический сад».

Горожане заявили, что при эксплуатации чиллеры создают значительный шум, который может превышать установленные санитарные нормы. Это может негативно сказаться на качестве жизни жителей, нарушая сон и вызывая стресс, особенно у пожилых людей и детей.

Использование чиллеров связано с выбросами хладагентов, которые, попадая в атмосферу, ухудшат качество воздуха. Это представляет особую угрозу для жителей с респираторными заболеваниями. Мы требуем перенести чиллеры на другую территорию подальше от жилых домов, - утверждают жители.

Редакция направила запрос в городской акимат и ТОО «Aktau Mall» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа получено не было.

Единственное, что сообщили в городском акимате, так это то, что имеется разрешение на вырубку 9 деревьев, расположенных вдоль дорог между 9, 10 и 11 микрорайонами.

Эти работы проводятся в 10 микрорайоне для организации проезда к новому торгово-развлекательному центру «Aktau Mall». В качестве компенсации за вырубленные деревья строительная компания высадила 60 хвойных и 60 лиственных деревьев вдоль дороги в 10 микрорайоне и на территории памятника «Кашаган», — сообщили в пресс-службе акимата города Актау.

Для справки:

Кондоминиум – это форма собственности, при которой жилые помещения находятся в индивидуальной (раздельной) собственности граждан, юридических лиц, а общедомовое имущество принадлежит им на праве долевой собственности. В общедомовую собственность входят: подъезды, лифты, лестницы, крыши, чердаки, подвалы, земельный участок и все внутридомовые коммуникации.

Чиллер – холодильная установка, которая применяется для кондиционирования воздуха в помещениях большого, чаще всего промышленного масштаба.

Напомним, в 10 микрорайоне на пустыре в районе Ботанического сада строят современный торгово-развлекательный центр, площадь которого составит 32 759,74 квадратных метра.