Жителей Актау приглашают на бесплатный мастер-класс «Чак-чак байрам»

Бесплатный мастер-класс «Чак-чак байрам» состоится 24 ноября в 12:00. Гостей ожидает концерт и развлекательная программа.

По словам организаторов, жителям покажут и расскажут, как правильно готовить национальное татарское лакомство чак-чак.

Все желающие смогут принять участие в процессе приготовления чак-чака. Кроме того, всех гостей мероприятия будут угощать нашей традиционной сладостью. Ждем жителей и гостей города на бесплатный мастер-класс, — рассказали организаторы.