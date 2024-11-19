Жителей Актау приглашают на бесплатный мастер-класс «Чак-чак байрам»

Татарское этнокультурное объединение «Булгар» приглашает жителей и гостей города на бесплатный мастер-класс по приготовлению национального лакомства чак-чак.
Бесплатный мастер-класс «Чак-чак байрам» состоится 24 ноября в 12:00. Гостей ожидает концерт и развлекательная программа.
По словам организаторов, жителям покажут и расскажут, как правильно готовить национальное татарское лакомство чак-чак.
Все желающие смогут принять участие в процессе приготовления чак-чака. Кроме того, всех гостей мероприятия будут угощать нашей традиционной сладостью. Ждем жителей и гостей города на бесплатный мастер-класс, — рассказали организаторы.
Мероприятие пройдет в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.
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