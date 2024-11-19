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19.11.2024, 13:40

Автомобили-двойники: жителю Актау удалось доказать свою правоту

Общество 0 3 603 Александр Рыжих

Представитель Сергея Федорова - Ажар Абдил рассказала, что пришли результаты экспертизы в Астане. По ее результатам автомобиль Toyota Рrado 120, находящийся в Жезказгане, признан «двойником».

Фото предоставлено Сергеем Федоровым
Фото предоставлено Сергеем Федоровым

Сергей Федоров и его представитель Ажар Абдил получили результаты судебно-трасологической экспертизы, проведенной в Астане, сегодня, 19 ноября. Результаты показали, что автомобиль Toyota Рrado 120 Сергея Федорова является уникальным.

Теперь, по словам Ажар Абдил, полиция Жезказгана должна направить письмо в Министерство внутренних дел РК о постановке на учет машины Сергея Федорова.

Полтора года мытарств закончились для Сергея. Пусть люди верят и знают, что нужно не сдаваться и добиваться правды, - сказала Ажар Абдил.

Напомним, Сергей Федоров, житель Актау, рассказал историю о том, как он лишился права управлять своим автомобилем из-за того, что в другом городе Казахстана у машины появился «двойник».

Представитель Сергея Федорова, столкнувшегося с проблемой машин-двойников, Ажар Абдил рассказала, что в антикоррупционную службу Улытауской области направлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц управления полиции (УП) Жезказгана.

Позже стало известно, что у автомобиля еще одного жителя Актау обнаружился «двойник»-южанин.

Про ситуацию с двойниками автомобилей двух жителей Актау высказался адвокат Айбек Суюндуков. По его словам, в данном случае усматриваются признаки уголовного правонарушения, виновному в котором может грозить наказание в виде лишения свободы на два года.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
moskal7292
moskal7292
БО, в этом и была суть проблемы. Постановка второго автомобиля с таким вином не возможна, именно поэтому автор и не мог поставить свой автомобиль на учет. Потому что машина с таким вином уже была зарегистрирована. Вам бы перечитать статью, чтобы всё понять правильно.
20.11.2024, 04:34
БО
БО
Я вообще не понимаю,как возможна постановка второго автомобиля ,т.е. двойника на учёт, с одним и тем же вин кодом??? Как система такое пропускает??? Где пробел,или возможно "дыра", для коррупционных или иных преступных деяний??? Это априори не должно быть в природе!!! Так можно и людей одинаковых напечатать...Потом иди доказывай, кто ты такой,и почему вас стало двое(((...
19.11.2024, 17:38
myxa
myxa
Поздравляю с Победой!!! Да Восторжествует правда!!! ибо иначе не быть...
19.11.2024, 08:51
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