Автомобили-двойники: жителю Актау удалось доказать свою правоту

Представитель Сергея Федорова - Ажар Абдил рассказала, что пришли результаты экспертизы в Астане. По ее результатам автомобиль Toyota Рrado 120, находящийся в Жезказгане, признан «двойником».

Фото предоставлено Сергеем Федоровым

Сергей Федоров и его представитель Ажар Абдил получили результаты судебно-трасологической экспертизы, проведенной в Астане, сегодня, 19 ноября. Результаты показали, что автомобиль Toyota Рrado 120 Сергея Федорова является уникальным.

Теперь, по словам Ажар Абдил, полиция Жезказгана должна направить письмо в Министерство внутренних дел РК о постановке на учет машины Сергея Федорова.

Полтора года мытарств закончились для Сергея. Пусть люди верят и знают, что нужно не сдаваться и добиваться правды, - сказала Ажар Абдил.

Напомним, Сергей Федоров, житель Актау, рассказал историю о том, как он лишился права управлять своим автомобилем из-за того, что в другом городе Казахстана у машины появился «двойник».

Представитель Сергея Федорова, столкнувшегося с проблемой машин-двойников, Ажар Абдил рассказала, что в антикоррупционную службу Улытауской области направлено заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц управления полиции (УП) Жезказгана.

Позже стало известно, что у автомобиля еще одного жителя Актау обнаружился «двойник»-южанин.

Про ситуацию с двойниками автомобилей двух жителей Актау высказался адвокат Айбек Суюндуков. По его словам, в данном случае усматриваются признаки уголовного правонарушения, виновному в котором может грозить наказание в виде лишения свободы на два года.