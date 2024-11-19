Враждебное соседство: поведение жильцов из социального общежития в Актау возмущает горожан

В редакцию Lada.kz обратились жители 27 дома 35 микрорайона. Они пожаловались на поведение соседей из социального общежития, расположенного рядом. По словам жителей, они устали от сложившейся ситуации и обратились в СМИ в надежде, что их крик о помощи привлечет внимание властей и поможет решить проблему.

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Жители 27 дома 35 микрорайона поделились, что, несмотря на то, что район новый, а коммуникации находятся в относительно хорошем состоянии, иногда случаются неприятности: то труба протечет, то лопнет. В таких случаях самые отзывчивые соседи берут дело в свои руки и устраняют проблемы самостоятельно. Силами жильцов был сделан косметический ремонт в подъезде, а сейчас они собирают средства на установку камер видеонаблюдения. Однако серьёзные неудобства жителям доставляет соседство с бывшим центром адаптации оралманов, ныне преобразованным в социальное общежитие.

Дети из общежития, независимо от возраста, ломают домофоны в нашем доме, разбрасывают мусор, разбивают окна цокольного этажа. Недавно один из жильцов общежития - парень, вооружившись большим молотком, разбил окно в нашем подъезде. Мы, жители дома, обратились за помощью к участковому Марату Калдыбаеву, вручили заявление и попросили вмешательства, но до сих пор никакой реакции не последовало. Конечно, мы понимаем, что молодой человек — инвалид, но за его действия должны отвечать опекуны. Мать этого молодого человека прямо заявила нам: «Делайте, что хотите, куда хотите обращайтесь — нам ничего не будет, потому что мой сын инвалид». Страшно представить, что могло бы случиться, если бы он ударил кого-нибудь этим молотком, - рассказала жительница 27 дома 35 микрорайона.

По словам жителей, подопечные социального общежития ведут себя неадекватно: постоянно мусорят, ломают домофоны в подъездах и шумят. Единственным спасением от такого неблагополучного соседства и для обеспечения безопасности стало решение восстановить забор между их домом и общежитием своими силами.

Все это потребовало немалых затрат. Мы установили забор, но жильцы общежития его сломали, заявив, что так им удобнее ходить в магазин, расположенный в нашем доме. Хотя в округе достаточно других магазинов, они предпочитают пользоваться именно этим проходом. Иной раз нам кажется, что там проживают неадекватные люди. Соседство должно быть комфортным, а не приносить постоянные проблемы. Мы не в силах справиться с этой ситуацией самостоятельно. Обращаемся к акимату и надеемся, что благодаря этой статье власти обратят внимание на нашу проблему и аким города примет меры, - обращаются жители 27 дома.

Но это не единственная проблема. По словам жителей, их также беспокоит долгострой, расположенный рядом с их домом.

Недостроенное здание стоит уже 6–7 лет, его огородили тонким железным забором, который от ветра сильно грохочет, а иногда и падает. Мы боимся, что когда-нибудь кто-то получит травму. За этим забором часто собираются бродячие собаки и кошки, а от «вечностроя» в нашу сторону постоянно летит мусор и пыль. Дети забегают за ограждение стройки, играют там. Кто будет отвечать, если эти собаки нападут на детей? К тому же, забор недостроенного здания стоит впритык к нашему дому, и в случае пожара спецтранспорт не сможет проехать. Это создает серьезную угрозу безопасности. Мы хотели бы узнать, когда и кто поможет решить эти проблемы? Были обращения в акимат, но пока нет ответа. Мы знаем, что в нашем микрорайоне много чего делается, например, ремонтируются дороги, но хотелось бы, чтобы акимат не оставил без внимания и наши проблемы, - говорят горожане.

Редакция направила запрос в городской акимат с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, смогут ли городские власти решить возникший конфликт между жильцами социального общежития и жителями 27 дома в 35 микрорайоне.