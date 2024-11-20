Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 20 ноября в Актау

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz информацию о планируемых отключениях электроэнергии и воды, а также о микрорайонах, где в связи с авариями на сетях отсутствует отопление.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 20 ноября, планируется отключение электроэнергии в 15 и 3 микрорайонах.

С 9:30 до 13:00 отключение электроэнергии в 15 микрорайоне, под ограничением дома №№ 4, 5, 8, 3, 3А, 3Б, коттедж 7А, ЖК «Мағаш».

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 3 микрорайоне, под ограничением дома №№ 65, 84, 148, 149, 85, 147, 150, 63, 85.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 20 ноября, с их стороны ремонтные работы по техническому водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 1 микрорайон, под ограничением дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31;

- 4 микрорайон, под ограничением дом № 57;

- 14 микрорайон, под ограничением дома № 13, 14, 59, 59А.

Питьевую воду отключат в домах №№ 14, 15 в 26 микрорайоне.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 17, 30 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов в следующих микрорайонах: 1А, 14, 15, 24.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 2 микрорайон, дома №№ 29, 73;

- 15 микрорайон, ЖК «Каспий Самал».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.