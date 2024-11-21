Сколько и кто будет оплачивать тепло, поданное в октябре в дома Актау

Редакция lada.kz обратилась на предприятие ТОО "МАЭК" с вопросом, какова сумма затрат комбината в октябре 2024 года за подачу отопления в областной центр, а также понесет ли компания убытки в связи с тем, что далеко не все горожане одномоментно получили обещанное тепло в квартирах.

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Споры на тему, кто заплатит по квитанциям за несуществующее отопление, не утихают в социальных сетях. Не секрет, что наладка отопительного сезона заняла больше предполагаемого времени. Так, по графику, 15 октября батареи в квартирах актаусцев в основном были холодными. Между тем, самому предприятию ТОО «МАЭК» в целом нет никакой разницы, пользуются отоплением 140 тысяч человек или одна пенсионерка в 1 микрорайоне. Себестоимость производства тепла на город от этого не меняется.

«За октябрь 2024 года фактические затраты на товар по теплоэнергии составили 275 млн. тенге. Начисление за отпущенную тепловую энергию потребителям производится с даты подключения объекта к системе отопления в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета тепла, а для потребителей без общедомовых приборов учета тепла в соответствии с «Правилами формирования тарифов» по методике расчета (на отапливаемаемую площадь - норма потребления по теплоснабжению, установленная акиматом г.Актау). Перерасчет для населения будет произведен на основании актов обслуживающих организаций по фактическим подключениям, предоставленным передающей организацией в лице ГКП «КЖСА», - сообщили на предприятии.

Таким образом, если КСК не составило акт по конкретному дому о том, что отопление к нему было подано, например, 25 октября, а в доме нет прибора учаета, то оплата будет производиться с 15 октября для нижних микрорайонов, и с 16 октября - для верхних.

Ранее редакция уже спрашивала у коммунальных предприятий, нужно ли будет платить за отопление, которого нет. Тогда нас заверили, что этот вопрос решается.