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21.11.2024, 15:39

Сколько и кто будет оплачивать тепло, поданное в октябре в дома Актау

Общество 0 2 934 Наталья Вронская

Редакция lada.kz обратилась на предприятие ТОО "МАЭК" с  вопросом, какова сумма затрат комбината в октябре 2024 года за подачу отопления в областной центр, а также понесет ли компания убытки в связи с тем, что далеко не все горожане одномоментно получили обещанное тепло в квартирах.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Споры на тему, кто заплатит по квитанциям за несуществующее отопление, не утихают в социальных сетях. Не секрет, что наладка отопительного сезона заняла больше предполагаемого времени. Так, по графику, 15 октября батареи в квартирах актаусцев в основном были холодными. Между тем, самому предприятию ТОО «МАЭК» в целом нет никакой разницы, пользуются отоплением 140 тысяч человек или одна пенсионерка в 1 микрорайоне. Себестоимость производства тепла на город от этого не меняется.

«За октябрь 2024 года фактические затраты на товар по теплоэнергии составили 275 млн. тенге. Начисление за отпущенную тепловую энергию потребителям производится с даты подключения объекта к системе отопления в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета тепла, а для потребителей без общедомовых приборов учета тепла в соответствии с «Правилами формирования тарифов» по методике расчета (на отапливаемаемую площадь - норма потребления по теплоснабжению, установленная акиматом г.Актау). Перерасчет для населения будет произведен на основании актов обслуживающих организаций по фактическим подключениям, предоставленным передающей организацией в лице ГКП «КЖСА», - сообщили на предприятии.

Таким образом, если КСК не составило акт по конкретному дому о том, что отопление к нему было подано, например, 25 октября, а в доме нет прибора учаета, то оплата будет производиться с 15 октября для нижних микрорайонов, и с 16 октября - для верхних.

Ранее редакция уже спрашивала у коммунальных предприятий, нужно ли будет платить за отопление, которого нет. Тогда нас заверили, что этот вопрос решается.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Интересный вопрос, не однозначный, а подход к его решению может вызвать социальную напряженность, поэтому надо акимату, прокуратуре и КНБ взглянуть на него для законного и справедливого его разрешения. Не согласен с тем что для МАЭК нет никакой разницы, потому что это как посмотреть. Если смотреть в призме "140 тысяч или один пенсионер", то да, это как в квартире, проживает один или 10, отапливать нужно все помещение, но есть разница влияющая на себестоимость при отапливании к примеру 1 млн квдратов или 3х млн, потому как теплоресурса и энергии нужно меньше, я к тому что это как отапливать один мкр или три. Ну хорошо, производитель в лице МАЭК произвел и передал тепло и он вправе требовать оплаты, но с другой стороны есть конечный потребитель, и он должен платить только за потребленный товар и услугу, а если он не получил тепло, то почему он должен платить за кого-то или за упущения третьих лиц!?? Не должен по справедливости и закону. И производителя и потребителя не должны волновать чьи то упущения и недоделки. К примеру, молокозавод произвел молоко, передал товар по своему тарифу своему дистрибьютору (типа КЖСА), у того из трех сломалась одна машина, он его не доставил молоко в три магазина (типа КСК) которые обслуживала эта машина и оно испортилось, разве магазины или покупатели должны платить за это молоко!?? Нет, не бывает такого, поэтому и жители не получившие тепло не должны платить за него и их как и производителя не волнует что трубы не были готовы или сломались как машина. Мир всем!
22.11.2024, 07:33
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