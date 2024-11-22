Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 22 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 22 ноября, планируется отключение электроэнергии в 3А микрорайоне.

С 9:30 до 13:00 отключение электроэнергии планируется в домах №№ 7, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 22 ноября, с их стороны ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться в микрорайоне Шыгыс 3, отключат питьевую воду в коттеджах со 139 по 145.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 6 утра жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 3, 11, 17, 19, 27, 31Б, 32А, 38 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в следующих микрорайонах: 1А, 2, 4, 13, 14, 28А.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 6 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 17 микрорайон, дом № 91;

- 27 микрорайон, дом № 19.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.