18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.87
520.65
4.91
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
22.11.2024, 12:15

Ущерб от забастовки в Жанаозене назвали в КМГ

Общество 0 2 731 Александр Рыжих

В нацкомпании призвали бастующих сотрудников «Управление буровых работ» вернуться к работе. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото visitmangystau.kz
Иллюстративное фото visitmangystau.kz

Председатель правления АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов рассказал о текущей ситуации в компании «Озенмунайгаз». В частности, он назвал ущерб, который наносит компании забастовка в Жанаозене.

 Ущерб варьируется, но составляет примерно 100 тонн (нефти - прим.) в сутки. Столько мы теряем. Есть определенные моменты, но основная техника и основные бригады сегодня уже в работе, поэтому мы быстро наращиванием объемы, - рассказал Асхат Хасенов.

Глава компании заверил, что руководство КМГ готово к диалогу с забастовщиками.

 Мы призываем всех выйти на работу. Это первое. Во-вторых, люди получают некорректную информацию. Если информация будет правильно доведена, в том числе посредством СМИ, то, я считаю, что там вообще никаких причин для несанкционированных акций нет. Мы готовы к диалогу, - отметил он.

Асхат Хасенов также сообщил, что на сегодняшний день 141 человек продолжают бастовать, остальные вернулись на работу.

Напомним, в Жанаозене на митинг вышли рабочие компании «Управление буровых работ», которая оказывает услуги АО «Озенмунайгаз». Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе и в знак протеста остановили производство. В АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) ответили на требования работников АО «Озенмунайгаз».

Позже стало известно, что из 1700 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста в первые дни, бастовать остался 281 рабочий.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0
“Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2 дня“. В Нацбанке ответили на рассылкуНовости Казахстана
06.11.2024, 16:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...