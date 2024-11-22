Ущерб от забастовки в Жанаозене назвали в КМГ

В нацкомпании призвали бастующих сотрудников «Управление буровых работ» вернуться к работе. Об этом сообщает Tengrinews.kz .

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Председатель правления АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов рассказал о текущей ситуации в компании «Озенмунайгаз». В частности, он назвал ущерб, который наносит компании забастовка в Жанаозене.

Ущерб варьируется, но составляет примерно 100 тонн (нефти - прим.) в сутки. Столько мы теряем. Есть определенные моменты, но основная техника и основные бригады сегодня уже в работе, поэтому мы быстро наращиванием объемы, - рассказал Асхат Хасенов.

Глава компании заверил, что руководство КМГ готово к диалогу с забастовщиками.

Мы призываем всех выйти на работу. Это первое. Во-вторых, люди получают некорректную информацию. Если информация будет правильно доведена, в том числе посредством СМИ, то, я считаю, что там вообще никаких причин для несанкционированных акций нет. Мы готовы к диалогу, - отметил он.

Асхат Хасенов также сообщил, что на сегодняшний день 141 человек продолжают бастовать, остальные вернулись на работу.

Напомним, в Жанаозене на митинг вышли рабочие компании «Управление буровых работ», которая оказывает услуги АО «Озенмунайгаз». Нефтяники требуют решить вопрос с безработицей в городе и в знак протеста остановили производство. В АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) ответили на требования работников АО «Озенмунайгаз».

Позже стало известно, что из 1700 человек, вышедших на несанкционированную акцию протеста в первые дни, бастовать остался 281 рабочий.