Светофор неделю не работает в Актау: выяснилась причина

На нефункционирующий светофор на Т-образном перекрестке между 17 и 18А микрорайонами просят обратить внимание водители. Комментарий предоставили в департаменте полиции региона.

Фото автовладельцев

Автовладельцы говорят, что в понедельник обращались по номеру «102», сообщив о проблеме с неработающим светофором. Там им посоветовали адресовать жалобу в экстренную службу «109». Вопрос по сегодняшний день, 23 ноября, так и не решился. Водители отмечают, что отсутствие светофора может привести к аварийным ситуациям.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на данном участке в трех местах поврежден кабель.

Стражи порядка дали предписание специалистам городского акимата об устранении неполадок.