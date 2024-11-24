Как решается судьба бывшей резиденции в Актау

Читатели уже не раз задавали вопрос нынешней принадлежности территории бывшей резиденции президента. На него ответили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.
Данный земельный участок, заявили чиновники, возвращен в государственную собственность.
На сегодня проходит корректировка генерального плана города. По ее утверждению будет разрабатываться проект детальной планировки. После разработки будет рассмотрен вопрос дальнейшей судьбы вышеуказанного участка.
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