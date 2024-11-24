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24.11.2024, 10:13

Как решается судьба бывшей резиденции в Актау

Общество 0 7 864 Сергей Кораблев

Читатели уже не раз задавали вопрос нынешней принадлежности территории бывшей резиденции президента. На него ответили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

Фото жителей 17 микрорайона
Фото жителей 17 микрорайона

Данный земельный участок, заявили чиновники, возвращен в государственную собственность. 

На сегодня проходит корректировка генерального плана города. По ее утверждению будет разрабатываться проект детальной планировки. После разработки будет рассмотрен вопрос дальнейшей судьбы вышеуказанного участка.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
БО
БО
Я так понимаю,там идут торги между собойчики,как потом всё это потом перепродать подороже....Так было и в девяностых со всем побережьем...
24.11.2024, 17:11
БО
БО
Я так понимаю,там идут торги между собойчики,как потом всё это потом перепродать подороже....Так было и в девяностых со всем побережьем...
24.11.2024, 17:11
AktauMaster
AktauMaster
Раз вернули в гос собственность, почему туда нельзя заходить ? Гуляешь по набережки и если зайдешь туда подъезжает нива с алматинскими номерами и выгоняет с территории
24.11.2024, 11:41
AktauMaster
AktauMaster
Раз вернули в гос собственность, почему туда нельзя заходить ? Гуляешь по набережки и если зайдешь туда подъезжает нива с алматинскими номерами и выгоняет с территории
24.11.2024, 11:41
fox1167
fox1167
"будет рассмотрен вопрос дальнейшей судьбы вышеуказанного участка."------Даже не удивлюсь если там будет продолжение особняков которые идут от парка "Акбота" вдоль 4 мкр Там ведь ни всем хватило места А тут можно "развернуться"
24.11.2024, 10:11
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