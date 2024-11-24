«И так сойдет»: история одной ямы в Актау

После ямочного ремонта дорог в 11 микрорайоне на одном из оживленных участков произошел порыв. После его устранения коммунальщики не удосужились восстановить асфальт, заявляют автовладельцы. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» ответили на жалобы водителей.

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В конце мая, говорят водители, проводился ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог. В частности, восстановили полотно между магазинами «Акбота» и «Барс» за домом №5 в 11 микрорайоне.

Спустя две недели там случился порыв. За сутки его устранили, но вот асфальтовое покрытие работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» не отремонтировали.

Вот так дорога выглядела в августе

Со временем этот участок раскатали машины, он стал проседать и превращаться в колдобину.

Вот такой она стала в этом месяце

Водители стали свидетелями того, как некоторые машины в ночное время повреждали бампер, угодив в эту дорожную преграду.

После неоднократных жалоб яму в конце этой недели засыпали щебнем и все. Асфальт так укладывать никто и не собирался.

В «Каспий жылу, су арнасы» посчитали, что для нас, водителей, и так сойдет. А ведь зимой и по весне этот участок снова просядет и здесь требуется асфальтирование, - говорят водители.

В предприятии заявили, что асфальт будет уложен уже точно не в этом году, а только после завершения отопительного сезона.