Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 25 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 25 ноября, планируется отключение электроэнергии в 3Б и 3А микрорайонах.

С 9:00 до 12:30 отключение электроэнергии планируется в 3Б микрорайоне в домах №№ 5А, 5Б, 7, 8.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 3А микрорайоне, под ограничением дома №№ 16, 17, 20, 21, 22.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 25 ноября, с их стороны ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться в следующих микрорайонах:

- 35 микрорайон, отключат питьевую воду в доме № 9, а также под ограничением 32В микрорайон, 32Б микрорайон - дом № 22, 31Б - дома №№ 5, 6, 7, 11;

- 1 микрорайон, отключат питьевую воду в государственных учреждениях и частных объектах;

- 14 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 33, 33А, 34, 34А, торговый центр «Астана».

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в следующих микрорайонах: 2, 3, 23, 27, 28.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 6 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 11 микрорайон, дом № 14;

- 12 микрорайон, дом № 72Б;

- 27 микрорайон, дом №25;

- 31А микрорайон, дом № 17.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.