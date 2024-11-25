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25.11.2024, 11:21

Видео с курильщиками опубликовала полиция Актау

Общество 0 2 221 Лиана Рязанцева

Полиция Актау опубликовала видеоподборку, показывающую, как мусорят некоторые жители города. На видео зафиксировано, как некоторые жители города курят на улице и бросают окурки на землю.

Кадр видео
Кадр видео

Видеоролик с нарушителями общественного порядка, чтобы напомнить жителям региона о правилах поведения на улице, опубликовала полиция Актау. 

На кадрах запечатлено, как некоторые горожане курят на улице и выбрасывают окурки в общественных местах.

Сотрудники управления полиции Актау напоминают, что за загрязнение общественных мест предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

За подобные нарушения статьей закона предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) для физических лиц при первом нарушении и 30 МРП (110 760 тенге) в случае повторного нарушения в течение одного года, - заявили в полиции. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот это нужно на придорожных баннерах писать и даже кричать об этом в рупор. Сознание это такая вещь которое сидит очень глубоко в голове и его тяжело разбудить, конечно если оно вообще есть у человека.
25.11.2024, 06:29
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