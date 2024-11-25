Видео с курильщиками опубликовала полиция Актау

Полиция Актау опубликовала видеоподборку, показывающую, как мусорят некоторые жители города. На видео зафиксировано, как некоторые жители города курят на улице и бросают окурки на землю.
Видеоролик с нарушителями общественного порядка, чтобы напомнить жителям региона о правилах поведения на улице, опубликовала полиция Актау.
На кадрах запечатлено, как некоторые горожане курят на улице и выбрасывают окурки в общественных местах.
Сотрудники управления полиции Актау напоминают, что за загрязнение общественных мест предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
За подобные нарушения статьей закона предусмотрен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) для физических лиц при первом нарушении и 30 МРП (110 760 тенге) в случае повторного нарушения в течение одного года, - заявили в полиции.
Комментарии1 комментарий(ев)