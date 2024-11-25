Основатель этнокультурного объединения «Русское землячество» ушла из жизни в Актау

Фото объединения «Русское землячество»

Зинаида Владимировна Лихоманова ушла из жизни 22 ноября 2024 года в возрасте 88 лет.

Зинаида Владимировна родилась 4 августа 1936 года, на протяжении многих лет была, как отмечают в объединении «Русское землячество», неиссякаемым источником вдохновения для всех, кто имел честь с ней общаться. Будучи основателем ЭКО «Русское землячество» в Актау она вложила всю свою душу и сердце в сохранение культурных традиций и укрепление единства русскоязычной общины.

Зинаида Владимировна Лихоманова была удостоена ряда престижных наград, включая медали «За доблестный труд» в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, «Ветеран труда» и «10 лет независимости Республики Казахстан». Кроме того, она неоднократно получала почётные грамоты республиканского и областного уровня, а также благодарственные награды от Генерального Консульства Российской Федерации в Уральске и Посольства Российской Федерации в Казахстане.