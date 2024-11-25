Не пропускающих пешеходов водителей фиксируют видеокамеры в Актау

В Актау камеры фиксируют водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах. Видеоподборку опубликовала полиция Актау.
На видеозаписи зафиксировано, как некоторые автовладельцы игнорируют правила дорожного движения, не уступая дорогу пешеходам.
В полиции Актау напомнили автовладельцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, включая предоставление приоритета пешеходам и другим участникам дорожного движения.
Несоблюдение данных требований влечет административную ответственность:
Ответственность за указанные действия предусмотрена статьей 600 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Берегите себя и окружающих, - отметили в полиции Актау.
По данным полиции Актау, за прошедшую неделю было выявлено 967 случаев нарушения правил дорожного движения. Кроме того, зафиксированы следующие нарушения:
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