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25.11.2024, 12:42

Не пропускающих пешеходов водителей фиксируют видеокамеры в Актау

Общество 0 2 127 Лиана Рязанцева

В Актау камеры фиксируют водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах. Видеоподборку опубликовала полиция Актау.

 

Кадр видео
Кадр видео

На видеозаписи зафиксировано, как некоторые автовладельцы игнорируют правила дорожного движения, не уступая дорогу пешеходам.

В полиции Актау напомнили автовладельцам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, включая предоставление приоритета пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Несоблюдение данных требований влечет административную ответственность:

  • штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) за первое нарушение;
  • штраф в размере 10-15 МРП (от 36 920 до 55 380 тенге) за повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания.

Ответственность за указанные действия предусмотрена статьей 600 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Берегите себя и окружающих, - отметили в полиции Актау.

По данным полиции Актау, за прошедшую неделю было выявлено 967 случаев нарушения правил дорожного движения. Кроме того, зафиксированы следующие нарушения:

  • 18 случаев управления транспортным средством без страхового полиса;
  • 11 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
  • 2 случая управления транспортным средством водителями, лишенных прав;
  • 69 случаев использования мобильных телефонов за рулем;
  • 123 случая нарушения правил использования ремней безопасности;
  • 85 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам;
  • 276 случаев нарушения правил дорожного движения пешеходами.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
Ну зачем же лгать. Если бы штрафовали-то в городе не было пешеходок, которых народ прозвал "красная дорожка".
25.11.2024, 10:30
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