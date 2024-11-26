Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 26 ноября в Актау

Редакция Lada.kz получила от коммунальных служб информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также о микрорайонах, где из-за аварий на сетях нет отопления.

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что в связи с проведением плановых работ сегодня, 26 ноября, планируется отключение электроэнергии во 2 микрорайоне.

С 9:00 до 12:30 отключение электроэнергии планируется в 3Б микрорайоне в домах №№ 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33.

С 13:30 до 17:30 электроэнергию отключат в 3А микрорайоне, под ограничением дома №№ 8, 10, 60.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 26 ноября, с их стороны ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться в следующих микрорайонах:

- 14 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 33, 33А, 34, 34А, торговый центр «Астана».

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3 и 4 микрорайонах.

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области с 6 утра жители города сообщают, в каких микрорайонах отсутствует отопление. Жалобы поступают по следующим адресам:

- 9 микрорайон, дома №№ 10 и 25;

- 14 микрорайон, дом № 14.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.