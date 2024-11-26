«Не стесняйтесь себя проявлять»: как 10-летний драммер из Актау ломает стереотипы о современных детях

Нередко от представителей старшего поколения можно услышать о том, что «дети сегодня не те, что раньше»: сидят в телефонах и ничем не интересуются. Однако это не про Ноа Баудина. В свои 10 лет мальчик владеет навыками игры на фортепиано и барабанах. В будущем Ноа хочет связать свою жизнь с музыкой и сотрудничать с известными артистами. О детских мечтах и способности родителей слышать – в материале корреспондента Lada.kz .

Использованные в материале фото и видео: instagram.com/noah_arslan_baudin/

Корреспондент Lada.kz встретился с Ноа, его мамой Наз и преподавателем Ерболом Азымовым сразу после занятий по игре на барабанах и даже ненадолго смог стать свидетелем того, как мальчик в своих годы достойно владеет инструментом.

Наз рассказала о приходе Ноа в музыку. Интерес у сына она заметила, когда тот еще был совсем маленьким.

Сын постоянно посещал музыкальные кружки для «малышкового» возраста. Когда ему исполнилось 3,5 года, я стала заниматься скрипкой, просто для себя. Ходила к учителю, Ноа всегда был рядом. Я заметила его интерес к фортепиано, он пытался что-то наигрывать, напевать. Когда пришло время идти в школу, я приняла решение отдать его в «музыкалку». Ему тогда было семь лет, так и начался его путь в музыке, - поделилась Наз.

Искусство игры на фортепиано Ноа постигал в течение нескольких лет, ну а потом в его жизни появились барабаны. Несмотря на то, что мальчик играет на них несколько месяцев, инструмент захватил его душу.

Пианино в какой-то момент стало звучать для меня довольно мягко. А на барабанах можно оторваться по полной, - с улыбкой поделился он.

Наз прислушалась к сыну, и было принято решение оставить уроки фортепиано, сосредоточившись на барабанах.

Занятия по фортепиано проходили в школе, на днях я поговорила с завучем, сказала, что Ноа больше не будет играть на этом инструменте. Почему я приняла такое решение? Потому что для меня важно слышать моего сына, его истинные желания. Хотела бы я, чтобы он продолжал играть на фортепиано? Да. Ведь у него три года игры за плечами, конечно, жалко. Но когда назревает вопрос «А для чего?», понимаю, что это МОИ желания. Но я приняла выбор сына, - рассказала мама, отметив, что фортепиано уже принесло немалые плоды в развитии сына.

К слову, у Ноа уже состоялось два концерта.

Первый концерт был мой сольный. Второй – концерт всех учеников студии, в которой я занимаюсь, - рассказал он.

О том, каким образом уже в 10 лет у юного драммера состоялся первый «сольник», рассказал его преподаватель Ербол Азымов.

Это было абсолютно спонтанным решением, своего рода экспериментом. Всегда, когда вижу потенциал в ребенке, стараюсь его раскрывать. На сольном концерте Ноа отыграл 21 произведение разных категорий и сложности – от Linkin Park до Rammstein. Это около 2,5 часов, с учетом коротких перерывов по 10 минут. То есть то, что обычно играют взрослые, сыграл 10-летний ребенок. Это технически сложно. Несмотря на нагрузку, Ноа хотел, чтобы перерывы в концерте быстрее заканчивались и он смог взять палочки в руки. Для меня мой ученик – артист. К слову, подготовка заняла около трех месяцев, - рассказал преподаватель.

Сам мальчик признался, что играть на «сольнике» совсем не устал и почти не нервничал.

Из-за нагрузки руки не «забились», единственное, палец немного повредил об установку, но продолжил играть. Перед концертом немного нервничал, - рассказал он.

Школьнику нравятся песни американской группы Linkin Park.

Ноа не скрывает, что, несмотря на искреннюю любовь к барабанам, совмещать их с учебой в школе бывает сложно.

В школе я с утра и до пяти часов вечера. За это время я устаю. После учебы у меня барабаны. Но я уже привык и руки тоже, - поделился он.

Мальчик рассказал, что ему больше всего нравится в игре на барабанах.

Когда играешь на барабанах, все негативные эмоции, которые бывают иногда, просто уходят, - поделился он.

У начинающего драммера есть и другие интересы, а именно – футбол. Мальчик болеет за английский профессиональный клуб из Траффорда Manchester United. До этого он занимался брейкдансом и катался на скейтборде.

Ноа поделился с корреспондентом планами на будущее.

В будущем хочу связать свою жизнь с музыкой, стать барабанщиком, выезжать в другие города и делать концерты. Еще хочу научиться играть на электрогитаре, - сказал он.

Кроме того, по словам преподавателя Ербола Азымова, в ближайшее время мальчик примет участие в концерте известного в Казахстане музыканта. Какого именно – пока тайна.

В конце беседы Ноа обратился к своим сверстникам.

Не стесняйтесь себя проявлять, и никогда не бойтесь пробовать что-то новое, - сказал он.

Ноа с мамой Наз

Наз также поделилась своими рекомендациями по тому, как понять, что интересно ребенку.

Все очень просто – спросите ребенка, что ему нравится, чего он хочет. Он сам изъявит свое желание. Если смотреть в корень, то нужно знать своего ребенка и себя. По некоторым родителям замечаю, что, к сожалению, это не всегда так. Для меня это было шоком. Поэтому мой совет – изучайте своего ребенка. В родительстве все мы учимся на ошибках, часто бывает, что, когда ребенку говоришь «тебе надо», это равноценно родительскому «я хочу». Что касается музыки, то, думаю, нужно выбирать инструмент, подходящий детям по темпераменту, - сказала Наз.

Она отметила, что не старается сделать из сына музыканта.

У меня нет цели из Ноа сделать музыканта, это должна быть его цель. Если он этого хочет, это будет. Мое дело сейчас – поддерживать сына на его пути и любить безусловно, - заключила мама.

Для справки

Драммер – музыкант, играющий на ударной установке / барабанщик.