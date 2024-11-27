Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 27 ноября в Актау

Коммунальные службы предоставили Lada.kz информацию о плановых отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в микрорайонах Актау на сегодня, 27 ноября.

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Так, планово-предупредительные работы государственное коммунальное предприятие «АУЭС» сегодня проведет во 2 микрорайоне:

с 09:00 до 12:30 часов под ограничением будут жилые дома №№ 4, 71, 72, 73;

с 13:30 до 17:30 часов под ограничением жилые дома №№ 24, 25, 35, 36, 37.

По данным государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы», в ряде микрорайонов города пройдут плановые отключения воды и отопления, связанные с ремонтными работами.

Отопление:

1 микрорайон, торговый дом «Каракоз»;

3 микрорайон, дома №№ 6-15, 18, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 25, 159, баня, кожвендиспансер, школа №2, спортивная школа.

15 микрорайон, дом № 62;

26 микрорайон, дома №№ 38-46, школа №14, детский сад «Еркемай»;

14 микрорайон, спорткомплекс «PR».

Водоснабжение:

14 микрорайон – торговый центр «Астана», дома №№ 33, 33А, 34, 34А – техническая вода;

4 микрорайон, дом №22 – питьевая вода;

микрорайон «Шыгыс-2», дома №№ 350, 350/1, 350/2 – питьевая вода;

17 микрорайон, бизнес-центр «Зодиак» – питьевая и техническая вода;

7 микрорайон, дома №№ 20, 25-30 – техническая вода;

7 микрорайон, дом №21 – питьевая вода;

7 микрорайон, дом №24 – питьевая вода;

7 микрорайон, дом №1 – питьевая вода;

7 микрорайон, дом №3 – питьевая вода;

28А микрорайон, дом №1 – техническая вода;

3 микрорайон, дом №30 – питьевая вода.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.