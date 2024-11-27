«Мангистаумунайгаз» намерен арендовать пикапы за 7,4 млрд тенге

Акционерное общество (АО) «Мангистаумунайгаз» хочет арендовать пикапы на два года за 7,4 миллиарда, передает КазТАГ .

Иллюстративное фото с сайта kaztag.kz

Соответствующие данные были опубликованы на портале закупок «Самрук-Қазына».

Заказчик – АО «Мангистаумунайгаз»; услуги по аренде легковых автомобилей; общая сумма лотов – 7 385 586 660 тенге, - говорится в описании тендера.

В открытом тендере указано, что в основном нужны пикапы с водителями для производственного управления «Каламкасмунайгаз».

«Мангистаумунайгаз» занимается добычей и транспортировкой нефти и газа. MANGISTAU INVESTMENTS B.V. владеет 99% акций. Является дочерней компанией «Казмунайгаза».