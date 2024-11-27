Каким для жителей Мангистау будет первый месяц зимы

В мангистауском филиале «Казгидромета» предоставили консультативный прогноз погоды на декабрь 2024 года.

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Средняя за месяц температура воздуха ожидается -5,2..+1,2°С, что около нормы (норма: -5,1+1,4°С).

В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -1..-6°С до 0..+5°С, днем от -2..+3°С до +4..+9°С. Затем – понижение температуры воздуха ночью до -5..-10°С, днем до -2..+3°С. В самом конце декады – повышение температуры воздуха.

В начале второй декады прогнозируется дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до -1..+4°С, днем до +7..+12°С. Затем – понижение температуры воздуха ночью до -12..-17°С, днем до -2..-7°С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до -3..+2°С, днем до +1..+6°С.

В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью до -11..-16°С, днем до -1..-6°С. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -1..-6°С, днем до -2..+3°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы в северо-восточной половине, меньше нормы – в юго-западной половине области (норма: 10-21 мм).

Снег ожидается в середине первой, второй и в конце третьей декадах. Осадки (дождь, мокрый снег) прогнозируются часто в первой декаде. Низовая метель ожидается в конце первой, в начале второй и третьей декадах. Ветер до 15-20 метров прогнозируется в конце первой, в середине и в конце второй, в середине третьей декадах, - сообщили в метеослужбе.

Синоптики подчеркнули, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер.