Россия планирует запустить круиз по Каспию в 2025 году – СМИ

В следующем году в свою первую навигацию отправится новый теплоход «Николай Жарков». Судно предложит два уникальных круизных маршрута: «Поморское кольцо» по Белому морю и «Легенды Кавказа» по Каспийскому морю. В планах – заход в Актау, передает pravda.ru .

Фото: vodohod.com

Компания «Водоход» также рассматривает возможность круиза по прикаспийским странам. В планах посещение портов Махачкалы, Актау, Туркменбаши, Баку и Бендер-Энзели.

Однако для реализации маршрута нужно урегулировать вопросы безвизового захода в порты Ирана и Туркмении.

Необходимо на законодательном уровне этих стран обеспечить возможность безвизового захода круизных туристов, как это было сделано в Санкт-Петербурге, - подчеркнул Ришат Багаутдинов, генеральный директор компании «Водоход».

Такие переговоры ведутся совместно с министерством транспорта РФ.

Для справки

Теплоход «Николай Жарков» рассчитан на 176 пассажиров и 97 членов экипажа. К услугам гостей предлагается семь категорий кают класса «люкс».

Источник: vodohod.com

На борту предусмотрены условия для комфортного отдыха: ресторан с верандой, панорамный бар, музыкальный салон, винная библиотека, открытый бассейн, солярий с шезлонгами, фитнес-зал, SPA-зона с сауной и хаммамом, массажный кабинет, салон красоты и детский клуб.

Напомним, в феврале-марте 2025 года по Каспийскому морю также планируют пустить круизный лайнер «Владимир Жириновский» (ранее назывался «Петр I»).

Предполагаемые порты захода лайнера: порт Астрахань (Россия), порт Актау (Казахстан), порт Туркменбаши (Туркменистан), порт Амирабад, порт Ноушехр, порт Энзели (Исламская Республика Иран), порт Баку (Азербайджанская Республика), Махачкала (Россия).

Стоит отметить, что старт строительству круизного лайнера дали еще в 2016 году. После чего сроки неоднократно переносили.