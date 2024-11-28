Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 ноября в Актау

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 28 ноября.
Планово-предупредительные работы государственное коммунальное предприятие «АУЭС» сегодня, 28 ноября, снова проведет во 2 микрорайоне.
По этим причинам с 09:00 до 13:00 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.
С 13:30 до 17:30 часов под ограничением будут дома №№ 58, 69, 70.
По данным государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы», в городе также ожидается плановое отключение отопления и воды.
Отопление
Водоснабжение
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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