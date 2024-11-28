Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 ноября в Актау

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили информацию о плановых отключениях электроэнергии, водоснабжения и отопления в городе на сегодня, 28 ноября.

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Планово-предупредительные работы государственное коммунальное предприятие «АУЭС» сегодня, 28 ноября, снова проведет во 2 микрорайоне.

По этим причинам с 09:00 до 13:00 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

С 13:30 до 17:30 часов под ограничением будут дома №№ 58, 69, 70.

По данным государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы», в городе также ожидается плановое отключение отопления и воды.

Отопление

15 микрорайон, дома №№ 32, 34, 62;

14 микрорайон, дом № 57;

4А микрорайон, бизнес-центр "Тениз".

Водоснабжение

Шыгыс-2, дом участки №№ 30-45 – питьевая вода;

Шыгыс-1, дома №№ 284, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5, участок №245 – питьевая вода;

3А микрорайон, гостиница «Жеруйык» – питьевая вода;

7 микрорайон, дом №3 – техническая вода;

11 микрорайон, дома №№ 60-3 – питьевая вода;

19 микрорайон, дом №36/1 – техническая вода;

22 микрорайон, дома №№ 6-8 – техническая вода.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.