Сколько лиц с наркотической и алкогольной зависимостью в Мангистау

Руководитель Центра психического здоровья управления здравоохранения Мангистауской области Мади Токанов рассказал, сколько по официальным данным в регионе числится лиц, состоящих на учете с наркотической, алкгольной и ПАВ-зависимостями (психоактивные вещества), сообщает lada.kz.

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По словам главы центра, в настоящее время на официальном учете состоят несколько категорий граждан.

«С зависимостью от ПАВ состоят 1700 пациентов, с алкогольной - 1200, с наркотической - 500», - сообщил руководитель центра.

Ранее агентство Kazinform.kz опубликовало статистику по числу лиц, состоящих на учете с алкогольной зависимостью в разрезе регионов. Так, Мангистауская область в этом списке на последнем месте.

Статистика по регионам показывает, что наиболее высокий уровень зависимости наблюдается в Павлодарской области (7 001 человек), Актюбинской области (6 705 человек) и Костанайской области (6 604 человека).

Среди городов республиканского значения - в Астане на учете с алкогольной зависимостью состоят больше всего человек — 4948. В Шымкенте — 4835, а меньше всего в Алматы — 3449.

Графика Kazinform.kz

Напомним, ранее Мади Токанов специально для рубрики «Что-то неладное» подробно рассказал корреспонденту lada.kz о причинах психологической зависимости от синтетических наркотиков и возможных методах лечения.